Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1487-й день войны

Минобороны РФ 21 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Потаповка, Новая Сечь и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуев, Песчаное, Колодезное и Избицкое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, восемь автомобилей и 155 мм гаубица М114 производства США. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Боровая, Шийковка Харьковской области, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк и четыре боевые бронированные машины, из них две западного производства. Уничтожены 25 автомобилей и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Красноярское, Райское, Кутузовка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Лесное, Червоный Яр, Киевское, Долинка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 668 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 125 893 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 392 танка и другие боевые бронированные машины, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 982 орудия полевой артиллерии и миномета, 57 407 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 203300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).