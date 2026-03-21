21 марта 2026
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин: "Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана"

Россия
Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 09:35
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю праздника Навруз верховному руководителю Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану, сообщает пресс-служба Кремля.

"Поздравления по случаю Навруза направлены также иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану", – говорится в сообщении.

Путин пожелал иранскому народу "достойно преодолеть суровые испытания" и подчеркнул, что "в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана".

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2026

Politico: Россия предложила США обменять разведданные по Ирану на отказ от помощи Украине