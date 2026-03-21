Путин: "Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана"

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю праздника Навруз верховному руководителю Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану, сообщает пресс-служба Кремля.

"Поздравления по случаю Навруза направлены также иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану", – говорится в сообщении.

Путин пожелал иранскому народу "достойно преодолеть суровые испытания" и подчеркнул, что "в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана".