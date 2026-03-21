21 марта 2026
Новая Версия Сайта
Мир

Антисемитское нападение около Московской хоральной синагоги

Россия
Антисемитизм
время публикации: 21 марта 2026 г., 01:49 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 01:57
Внутреннее убранство Московской хоральной синагоги
AP Photo/ Mikhail Metzel

Вечером 20 марта возле Московской хоральной синагоги в районе Китай-города произошла драка. О происшествии одним из первых сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на очевидца, была опубликована видеозапись с места событий.

По словам очевидца, группа молодых людей напала на верующих, выходивших из синагоги. На опубликованном видео слышны выкрики: "один русский на весь Китай-город" и "что происходит с русским миром?". Один из участников конфликта угрожал "посадить на нож" мужчину, вышедшему из синагоги. Автор записи считает, что причиной нападения могли стать кипы на головах у верующих, и называет случившееся антисемитской атакой.

"Пообщался с теми, на кого напали. Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе. Возможно, связано с войной в Иране", – говорит очевидец.

Российские правоохранительные органы пока не комментировали этот инцидент.

