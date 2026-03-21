Всемирный "индекс счастья" 2026: Израиль остался на 8-м месте

На этой неделе был опубликован рейтинг World Happiness Report 2026, подготовленный Исследовательским центром благополучия Оксфордского университета в партнерстве с Gallup и Сетью ООН по поиску решений для устойчивого развития. Израиль, как и годом ранее, занял в этом рейтинге восьмое место.

Самой счастливой страной мира в девятый раз подряд признана Финляндия. Далее следуют Исландия, Дания и Коста-Рика. В первую десятку также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. В докладе отдельно отмечается, что подъем Коста-Рики на четвертое место стал лучшим результатом для латиноамериканской страны за всю историю рейтинга.

Авторы отчета отмечают, что в большинстве западных индустриальных стран уровень субъективного благополучия сейчас ниже, чем в 2005-2010 годах. Особенно заметно снижение среди молодежи в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Западной Европе. В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии показатели счастья у людей моложе 25 лет за последние годы резко ухудшились.

Главная тема доклада этого года – влияние социальных сетей на благополучие, прежде всего молодежи. В отчете говорится, что интенсивное использование соцсетей связано со снижением удовлетворенности жизнью, причем особенно тревожной авторы называют ситуацию среди девочек-подростков в англоязычных странах и Западной Европе. При этом в странах Ближнего Востока и Северной Африки, как сказано в докладе, несмотря на активное использование соцсетей, общее благополучие молодежи не снижалось, хотя высокий уровень использования все равно коррелирует с депрессией и стрессом.

Авторы рейтинга напоминают, что оценки строятся на средних данных опросов Gallup за 2023-2025 годы и основаны на субъективной самооценке людьми своей жизни по десятибалльной шкале. В 2026 году в рейтинг вошли 136 стран.