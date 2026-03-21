В штате Нью-Йорк арестован почтальон, ударивший 4-летнего еврейского мальчика

В районе Рамапо округа Рокленд (штат Нью-Йорк) арестован почтовый работник, обвиняемый в жестоком нападении на 4-летнего еврейского мальчика, сообщает New York Post. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения и возмутил проживающую в этом районе крупную еврейскую общину.

Судя по видео, когда мальчик подошел к припаркованному почтовому фургону, почтальон, 39-летний житель Стоуни-Пойнт, обернулся и внезапно с силой толкнул его на тротуар. После этого мужчина вернулся к машине, а ребенок, упавший на спину, встал, поднял слетевшую с головы кипу и ушел с места происшествия. По показаниям свидетелей, незадолго до этого почтальон кричал на детей в этом районе.

Мужчина обвинен в создании угрозы безопасности ребенка и попытке нападения третьей степени – оба преступления относятся к категории мелких правонарушений согласно местному законодательству.