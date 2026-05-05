Новый премьер Ирака предложил себя в качестве посредника между Ираном и США

Телеканал CNN сообщает, что новый премьер-министр Ирака Али аль-Заиди выразил готовность выступить посредником на переговорах между Ираном и Соединенными Штатами.

Аль-Заиди, назначенный на пост премьер-министра Ирака 27 апреля, озвучил это предложение в ходе телефонного разговора во вторник с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Канцелярия аль-Заиди передала, что стороны также обсудили укрепление двусторонних связей и договорились об обмене визитами.

Телефонный разговор состоялся после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поздравил аль-Заиди с выдвижением на пост премьер-министра Ирака, заявив, что США рассчитывают на "прочные, динамичные и весьма продуктивные" отношения с Ираком.