БАГАЦ дал Смотричу время до 17 мая, чтобы договориться о пороге безналоговых интернет-покупок

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрел во вторник, 5 мая, петицию Объединения торговых палат Израиля против увеличения порога безналоговых интернет-покупок до 130 долларов.

Суд обязал правительство и Кнессет прийти к соглашению до 17 мая и до тех пор не вносить изменений в действующий указ. Если договоренность не будет достигнута, дело вернется в суд, пишет сайт Walla News.

Предыстория конфликта такова: министр финансов Смотрич подписал указ о повышении порога освобождения от НДС на личный импорт с 75 до 150 долларов. Кнессет проголосовал против и отменил указ. Однако уже через 16 часов Смотрич подписал новый указ – на этот раз с порогом в 130 долларов. Предприниматели обратились в БАГАЦ, расценив это как попытку обойти решение парламента. Судьи согласились, что подобная скорость вызывает серьезные сомнения в соблюдении надлежащей процедуры.