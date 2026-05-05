x
05 мая 2026
|
последняя новость: 21:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 21:45
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

БАГАЦ дал Смотричу время до 17 мая, чтобы договориться о пороге безналоговых интернет-покупок

Бецалель Смотрич
Кнессет
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 05 мая 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 20:41
БАГАЦ дал Смотричу время до 17 мая, чтобы договориться о пороге безналоговых интернет-покупок
AP Photo/Charles Rex Arbogast

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрел во вторник, 5 мая, петицию Объединения торговых палат Израиля против увеличения порога безналоговых интернет-покупок до 130 долларов.

Суд обязал правительство и Кнессет прийти к соглашению до 17 мая и до тех пор не вносить изменений в действующий указ. Если договоренность не будет достигнута, дело вернется в суд, пишет сайт Walla News.

Предыстория конфликта такова: министр финансов Смотрич подписал указ о повышении порога освобождения от НДС на личный импорт с 75 до 150 долларов. Кнессет проголосовал против и отменил указ. Однако уже через 16 часов Смотрич подписал новый указ – на этот раз с порогом в 130 долларов. Предприниматели обратились в БАГАЦ, расценив это как попытку обойти решение парламента. Судьи согласились, что подобная скорость вызывает серьезные сомнения в соблюдении надлежащей процедуры.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 февраля 2026

Крупные площадки "возместят" израильтянам отмену безналоговых покупок до 150 долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 марта 2026

Депутаты требуют снова отменить указ Смотрича об увеличении льготы для интернет-покупок
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 февраля 2026

Кнессет отменил указ о повышении порога безналоговых покупок в интернете до 150 долларов