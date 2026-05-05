05 мая 2026
последняя новость: 21:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Евролига. "Апоэль" победил "Реал"

Баскетбол
время публикации: 05 мая 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 21:08
AP Photo/Eric Gay

В третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил мадридский "Реал" 76:69.

Счет в серии 2:1 в пользу испанцев.

"Королевский клуб" выиграл первую четверть и первую половину матча 21:18 и 36:34.

В третьей четверти израильтяне переломи ход встречи. После 30 минут 55:46.

По 19 очков набрали лидеры "Апоэля" Элайджа Брайант (+ 9 подборов) и Крис Джонс (+ 7 подборов).

