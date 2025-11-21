США угрожают прекратить поставки оружия Украине, если она не согласится с планом Трампа

Соединенные Штаты пригрозили, что прекратят делиться разведданными с Украиной и остановят поставки оружия, если украинская администрация не согласится подписать рамочное мирное соглашение, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Источники, говорившие с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона, США хотят, чтобы Украина подписала соглашение уже к следующему четвергу, 27 ноября.

План Трампа еще не опубликован, однако, по информации издания Axios, он предусматривает передачу России территорий на востоке Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Американский источник отметил, что в Белом доме считают, что Украина, скорее всего, в любом случае потеряет эту территорию, если война продолжится, и поэтому "в интересах Украины заключить соглашение сейчас".

План Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов, предусматривает передачу под российский контроль Луганской и Донецкой областей, несмотря на то, что Украина по-прежнему контролирует около 14,5% территории этих регионов. По словам представителей администрации, в случае продолжения войны эти территории будут потеряны

Территория Донбасса будет считаться демилитаризованной зоной, Россия не сможет в этом районе разместить свои войска.

В Херсонской и Запорожской областях нынешние границы останутся в основном без изменений, а Россия вернет часть территории по итогам переговоров. Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России.

Согласно источнику в Украине, план также включает ограничения на численность украинских военных и на дальнобойность оружия в обмен на гарантии со стороны США. При этом отмечается, что в данный момент неясно, в чем именно будут заключаться американские гарантии. Напомним, что в 1994 году США уже давали Украине гарантии безопасности.