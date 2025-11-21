x
21 ноября 2025
21 ноября 2025
21 ноября 2025
Мир

Зеленский заявил, что настал один из тяжелейших моментов в истории Украины

Война в Украине
Война в России
время публикации: 21 ноября 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 20:05
Зеленский заявил, что настал один из тяжелейших моментов в истории Украины
AP Photo/Andrea Rosa

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к по поводу нового мирного плана США заявил, что сейчас настал один из тяжелейших моментов в истории Украины, но пообещал не идти на уступки, унижающие достоинство страны.

До этого источники западной прессы сообщили, что США пригрозили Украине отказом в разведданных и оружии. Президент Дональд Трамп тем временем сказал, что мирное соглашение можно было бы заключить уже к 27 ноября.

"Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнёра. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжёлая зима, самая тяжёлая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости – и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды", – сказал Зеленский.

В своем обращении Зеленский признал, что сейчас на Украину оказывают сильнейшее давление. По словам президента, сейчас от него требуют ответа – но он его уже фактически дал, когда приносил присягу президента и поклялся защищать суверенитет страны и интересы ее граждан.

Мир
