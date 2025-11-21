Росфинмониторинг включил Виктора Шендеровича в перечень "экстремистов и террористов"

Росфинмониторинг включил бизнесмена Евгения Чичваркина и писателя Виктора Шендеровича в перечень "экстремистов и террористов".

В список также внесли экономиста Сергея Алексашенко и бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Рядом с их именами в реестре стоит звездочка. Это значит, что в их отношении возбуждено дело по "террористической" статье.

В октябре Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело против членов "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Было объявлено, что подозреваемыми по этому делу являются Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман и другие.

Общественная организация "Антивоенный комитет России" (АКР) была основана группой российских общественных деятелей в изгнании с целью противодействия власти и вторжению России в Украину в 2022 году. Комитет был основан 27 февраля 2022 года, через несколько дней после вторжения армии РФ в Украину и начала полномасштабной войны.