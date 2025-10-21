Европейские лидеры поддержали призыв Трампа о перемирии в Украине на нынешней линии фронта
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:06
Лидеры европейских государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, а также Европейского Союза, выступили в поддержку инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в Украине.
"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, согласно которой военные действия должны быть прекращены немедленно, а начальной точкой переговоров должна стать нынешняя линия фронта", – говорится в их заявлении.
Европейские лидеры призывают к увеличению давления на российскую экономику и военную промышленность, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина заключить мир. Они также сообщают о планировании мер по направлению замороженных российских активов на нужды Украины.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2025