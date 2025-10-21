Европейские лидеры поддержали призыв Трампа о перемирии в Украине на нынешней линии фронта

Лидеры европейских государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, а также Европейского Союза, выступили в поддержку инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в Украине.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, согласно которой военные действия должны быть прекращены немедленно, а начальной точкой переговоров должна стать нынешняя линия фронта", – говорится в их заявлении.

Европейские лидеры призывают к увеличению давления на российскую экономику и военную промышленность, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина заключить мир. Они также сообщают о планировании мер по направлению замороженных российских активов на нужды Украины.