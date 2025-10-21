x
21 октября 2025
21 октября 2025
21 октября 2025
последняя новость: 14:15
21 октября 2025
Мир

Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии

время публикации: 21 октября 2025 г., 13:26
Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии
Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра лидера Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Официально решение вступает в силу после аудиенции у императора Нарухито. Такаити стала первой женщиной на посту главы японского правительства.

64-летняя глава правительства называет своим кумиром Маргарет Тэтчер и не скрывает цели стать японской "железной леди". При этом его экономическая программа значительно мягче, чем у Тэтчер: она выступает за активное государственное вмешательство в экономику.

Такаити – представительница правого крыла партии. Она придерживается жестких позиций в сфере безопасности, выступая за преобразование сил самообороны в полноценную армию и противостояние экспансии Китая. Политик неоднократно посещала храм Ясукуни, символ японского милитаризма.

Она уделяет значительное внимание вопросам здоровья женщин и пожилых, выступает за льготы матерям, которые захотят сидеть с детьми. Новый премьер – противница однополых браков и выступает против предоставления женщинам права наследовать престол.

Проводить политику ее кабинету будет непросто: коалиции либерал-демократов и Партии инноваций не хватает двух голосов для парламентского большинства.

В молодости Такаити была барабанщицей группы, играющей тяжелый рок, и часто ломала барабанные палочки. Она также увлекалась дайвингом и была заядлой автолюбительницей – одна из ее машин выставлена в музее города Нара.

