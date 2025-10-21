Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 58 из 98 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 55 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре зенитные ракеты С-300 и 98 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 58 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания шести ракет и 37 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 21 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Ростовской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.