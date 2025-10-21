x
21 октября 2025
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 09:54
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 58 из 98 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 55 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 21 октября 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 08:43
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 58 из 98 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 55 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре зенитные ракеты С-300 и 98 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 58 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания шести ракет и 37 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 21 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Ростовской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1336-й день войны