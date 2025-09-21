Великобритания, Канада и Австралия признали палестинское государство

Премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии практически одновременно сообщили об официальном признании палестинского государства. Политики заявляют – это шаг к реализации принципа двух государств.

"Сегодня мы возрождаем надежду на мир между палестинцами и израильтянами, реализацию принципа двух государств. Мы формально признаем государство Палестина", – сообщил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер.

Стармер потребовал немедленного освобождения удерживаемых ХАМАСом заложников. Он также заявил, что заявления глав государств не следует воспринимать как награду ХАМАСу. "Принцип двух государств – прямая противоположность человеконенавистнической идеологии ХАМАСа", – сказал он.

Одновременно он напомнил о страдающих от голода и разрушений жителях сектора Газы, призвав к снятию ограничений на ввоз в сектор гуманитарной помощи. Отдельно он упомянул, что конфликт вызвал раскол и в британском обществе.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Канада официально признала палестинское государство. "Мы предлагаем партнерство в строительстве мирного будущего государства Палестины и государства Израиль", – говорится в заявлении.

Со схожим заявлением выступил и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Признавая Палестину, мы признаем многолетнее стремление палестинцев к собственному государству". – сообщил он.

В заявлении главы правительства Австралии говорится, что глава Палестинской администрации признает право Израиля на существование, а также обязался провести демократические выборы. Альбанезе подчеркнул: террористическая группировка ХАМАС не должна играть никакой роли в Палестине.