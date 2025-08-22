22 августа в доме экс-советника Трампа Джона Болтона прошли обыски. По данным СМИ, обыски проходили в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности, и по приказу директора ФБР Кэша Пателя.

Расследование связано с утечкой информации, и полиция искала конфиденциальные документы. Болтон на данный момент не находится под арестом.

Болтон был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем, в 2001-2005 году, а потом постоянным представителем США в ООН в 2005-2006 годах, напоминает ВВС.

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику и как сторонник жесткой линии по отношению к Северной Корее, Ирану, Кубе, а также к России и ее союзникам. Он неоднократно высказывался против любых договоров, сдерживающих ядерный потенциал США.