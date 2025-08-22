Минюст России внес в реестр "иноагентов" провластного политолога Сергея Маркова

Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" провластного политолога, бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова, сообщает "Медуза".

Марков – постоянный участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях.

Марков заявил, что включение его в реестр – "ошибка и клевета". "Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я – не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут… ошибиться. Мне об этом ничего не известно", – прокомментировал решение минюста политолог.

Также ведомство объявило "иноагентами" блогера Дмитрия Нюберга, протоиерея Андрея Кордочкина, активистку Раджану Дугарову, проекты "Тамиздат" и "Алиф ТВ".