Мир

В Москве взорван автомобиль российского генерала, он мог быть целью покушения

Россия
Война в России
время публикации: 22 декабря 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 09:41
В Москве взорван автомобиль российского генерала, он мог быть целью покушения
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В Москве совершено покушение на генерал-майора Фаниля Сарварова – начальника управления оперативной подготовки ВС. По некоторым данным, он пострадал при взрыве легкового автомобиля на юге российской столицы.

56-летний военачальник, согласно документам, является владельцем Kia Sorento 2013, в которой произошел взрыв. Как утверждается, он является владельцем недвижимости на улице Ясеневая, рядом с местом взрыва.

По данным СМИ, пострадавшего долгое время не могли разблокировать, и медикам пришлось осматривать его прямо в машине. Его состояние оценивается как тяжелое. Взрывное устройство могло быть заложено под сиденьем водителя.

Российский генерал принимал участие в военных действиях в Чечне, осетино-ингушском конфликте, войнах в Сирии и Украине.

