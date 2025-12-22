В Москве взорван автомобиль российского генерала, он мог быть целью покушения

В Москве совершено покушение на генерал-майора Фаниля Сарварова – начальника управления оперативной подготовки ВС. По некоторым данным, он пострадал при взрыве легкового автомобиля на юге российской столицы.

56-летний военачальник, согласно документам, является владельцем Kia Sorento 2013, в которой произошел взрыв. Как утверждается, он является владельцем недвижимости на улице Ясеневая, рядом с местом взрыва.

По данным СМИ, пострадавшего долгое время не могли разблокировать, и медикам пришлось осматривать его прямо в машине. Его состояние оценивается как тяжелое. Взрывное устройство могло быть заложено под сиденьем водителя.

Российский генерал принимал участие в военных действиях в Чечне, осетино-ингушском конфликте, войнах в Сирии и Украине.