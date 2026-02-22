Теракт во Львове: погибла сотрудница полиции, множество раненых

В ночь на воскресенье, 22 февраля, во Львове сотрудники патрульной полиции, прибывшие на вызов, погибли или получили ранения в результате взрывов, сообщила Национальная полиция Украины.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале сообщил об одной погибшей женщине – сотруднице полиции и 15 раненых, некоторые из которых в очень тяжелом состоянии, отмечает "Интерфакс-Украина". Садовый выразил убежденность, что два взрыва, которые привели к гибели и ранениям полицейских, являются террористическим актом.

Расследование по делу о взрывах во Львове, которые привели к гибели и ранениям сотрудников полиции, областное управление СБУ ведет по статье 258, ч.2 УК Украины – "террористический акт, повлекший тяжкие последствия", сообщила Львовская областная прокуратура.

"По оперативной информации, сегодня в 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество пострадавших устанавливается. На место происшествия направлены кареты скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа. Прокуроры на месте фиксируют доказательства уголовного правонарушения", – сообщает прокуратура.