Израиль

Полиция и МАГАВ провели операцию в Кафр-Кане

время публикации: 22 февраля 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 07:27
Полиция и МАГАВ провели операцию в Кафр-Кане
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на воскресенье, 22 февраля, крупные силы полиции Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) провели обыски и задержания в деревне Кафр-Кана.

В общей сложности были задержаны 34 подозреваемых в причастности к серии насильственных инцидентов в рамках межкланового конфликта.

Задержанные доставлены на допрос в полицейский участок. По результатам следственных действий, часть из них будет доставлена в суд для определения меры пресечения.

Напомним, что накануне в Кафр-Кане четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты, сброшенной с помощью дрона.

