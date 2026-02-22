Полиция и МАГАВ провели операцию в Кафр-Кане

В ночь на воскресенье, 22 февраля, крупные силы полиции Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) провели обыски и задержания в деревне Кафр-Кана.

В общей сложности были задержаны 34 подозреваемых в причастности к серии насильственных инцидентов в рамках межкланового конфликта.

Задержанные доставлены на допрос в полицейский участок. По результатам следственных действий, часть из них будет доставлена в суд для определения меры пресечения.

Напомним, что накануне в Кафр-Кане четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты, сброшенной с помощью дрона.