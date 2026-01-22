x
22 января 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 14:54
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кушнер: "Если ХАМАС разоружится, Рафиах можно восстановить за два года"

Газа
США
ХАМАС
время публикации: 22 января 2026 г., 13:58 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 14:08
Кушнер: "Если ХАМАС разоружится, Рафиах можно восстановить за два года"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Зять и советник президента США Джаред Кушнер, принимавший участие в церемонии подписания соглашения о создании "Совета мира", заявил, что расположенный на юге сектора Газы Рафиах будет восстановлен в течение двух лет.

"Мы уже вывезли большую часть строительного мусора от разрушенных зданий. В короткий срок можно перейти к полномасштабным работам. Но все будет зависеть от местных властей и правильного администрирования", – сказал он.

"Создаваемое правительство Газы должно будет решить с ХАМАСом вопрос о его разоружении. Если этого не произойдет, никакого восстановления не будет", – добавил зять Дональда Трампа.

Выступая на церемонии, сам американский президент заявил, что у сектора прекрасные экономические перспективы: "В душе я специалист по недвижимости, а там все зависит от расположения. Посмотрите – Газа ведь на море, это потрясающий участок недвижимости. Чем он может стать!"

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook