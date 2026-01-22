Кушнер: "Если ХАМАС разоружится, Рафиах можно восстановить за два года"

Зять и советник президента США Джаред Кушнер, принимавший участие в церемонии подписания соглашения о создании "Совета мира", заявил, что расположенный на юге сектора Газы Рафиах будет восстановлен в течение двух лет.

"Мы уже вывезли большую часть строительного мусора от разрушенных зданий. В короткий срок можно перейти к полномасштабным работам. Но все будет зависеть от местных властей и правильного администрирования", – сказал он.

"Создаваемое правительство Газы должно будет решить с ХАМАСом вопрос о его разоружении. Если этого не произойдет, никакого восстановления не будет", – добавил зять Дональда Трампа.

Выступая на церемонии, сам американский президент заявил, что у сектора прекрасные экономические перспективы: "В душе я специалист по недвижимости, а там все зависит от расположения. Посмотрите – Газа ведь на море, это потрясающий участок недвижимости. Чем он может стать!"