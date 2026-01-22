В Новой Зеландии оползень разрушил туристический кемпинг. Ведутся спасательные работы

Несколько человек, включая детей, пропали без вести в четверг, 22 января, в результате оползня, обрушившегося на кемпинг Маунт-Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии.

По данным Radio New Zealand, оползень обрушился на автодома и душевой блок в этом популярном туристическом месте в последнюю неделю летних школьных каникул.

В районе оползня ведутся спасательные работы, но вероятность дальнейших оползней затрудняет проведение операции. Командир пожарной и аварийно-спасательной службы Уильям Парк сообщил, что первые спасатели обнаружили признаки жизни в завалах, но отошли из-за опасений дальнейшего движения грунта.