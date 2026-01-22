x
22 января 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 08:38
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Новой Зеландии оползень разрушил туристический кемпинг. Ведутся спасательные работы

Новая Зеландия
время публикации: 22 января 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 08:04
В Новой Зеландии оползень разрушил туристический кемпинг. Ведутся спасательные работы
AP Iain McGregor

Несколько человек, включая детей, пропали без вести в четверг, 22 января, в результате оползня, обрушившегося на кемпинг Маунт-Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии.

По данным Radio New Zealand, оползень обрушился на автодома и душевой блок в этом популярном туристическом месте в последнюю неделю летних школьных каникул.

В районе оползня ведутся спасательные работы, но вероятность дальнейших оползней затрудняет проведение операции. Командир пожарной и аварийно-спасательной службы Уильям Парк сообщил, что первые спасатели обнаружили признаки жизни в завалах, но отошли из-за опасений дальнейшего движения грунта.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 января 2026

На Филиппинах из-за оползня погибли два человека, более 30 пропали без вести
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 декабря 2025

Наводнения в Индонезии: более 1000 погибших