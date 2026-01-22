Из-за неисправности была остановлена работа крупнейшей АЭС в мире

Всего через несколько часов после перезапуска была остановлена работа крупнейшей в мире атомной электростанции – АЭС "Касивадзаки-Карива" в Японии. Об этом сообщил оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO).

Причиной остановки работы шестого энергоблока стал технический сбой сигнализации. Представитель компании TEPCO Такаши Кобаяси сообщил, что реактор стабилен, никакого радиоактивного воздействия на окружающую среду нет. Идут проверки, когда будет осуществлен повторный запуск, неясно.

Япония стала одной из первых стран, начавших строить АЭС. Здесь действовали 54 реактора, ядерная энергия обеспечивала 30% потребностей. Однако в 2011 году из-за землетрясения произошла катастрофа на АЭС "Фукусима", также принадлежавшей TEPCO. После нее все реакторы были остановлены, однако, начиная с 2015 года, 15 из них были запущены вновь.