Путин сообщил, откуда возьмет миллиард на оплату членства в "Совете мира"
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова заплатить миллиард долларов за статус постоянного члена организуемого президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". Средства он предложил взять из замороженных в США активов Центробанка РФ.
"Даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", – сказал он.
Официальная презентация нового международного органа состоится 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе под председательством Трампа. Американский лидер не скрывает, что видит "Совет мира" в качестве альтернативы ООН. Это воспринимается как еще одно свидетельство краха существующего мирового порядка.
Многие лидеры западных стран отказались участвовать в Совете, который первоначально задумывался для координации помощи Газе, но выходит значительно за рамки этих полномочий. Учредительное заседание нового органа должно состояться 22 января в Давосе.
Согласно публикациям СМИ, Трамп сможет возглавлять ее практически пожизненно – и после ухода с президентского поста. Сменить его можно будет, только если он сам уйдет в отставку или вследствие невозможности выполнения обязанностей, что требует единогласного решения совета.