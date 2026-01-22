Поэтесса Вера Полозкова объявлена в розыск в России "по статье УК", сообщает сайт МВД РФ. Точная статья, которая стала основанием для розыска, не указана.

Напомним, что Полозкова давно не живет в России.

В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в "перечень экстремистов и террористов".

Время от времени власти РФ вносят в этот "черный список" российских литераторов, актеров, просветителей, оппозиционных политиков, выступающих против развязанной режимом Путина войны в Украине. В то же время власти РФ по-прежнему не признают террористическими такие организации как ХАМАС и "Исламский джихад".