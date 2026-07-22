Владельцу ресторана с двумя звездами Мишлен, грозит тюрьма за использование муравьев в блюдах

В Южной Корее прокуратура потребовала приговорить владельца отмеченного двумя звездами Мишлен ресторана к одному году тюрьмы. Поводом стало использование муравьев в качестве гарнира для десертов, пишет BBC. По версии следствия, ресторан нарушил законодательство, поскольку муравьи не входят в перечень насекомых, разрешенных для употребления в пищу. Сейчас в Южной Корее официально одобрены только десять видов съедобных насекомых, среди которых кузнечики, саранча и двупятнистые сверчки. Прокуроры также требуют назначить ресторану штраф в размере 20 миллионов вон (около 13,5 тысячи долларов).

Сам владелец заведения признал, что в некоторых блюдах действительно использовались муравьи. По его словам, они входили лишь в одно из 15 блюд дегустационного меню – ими украшали сорбет. При этом посетителям заранее сообщали об ингредиенте и предлагали альтернативные варианты без муравьев.

Расследование началось после того, как сотрудники министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств обратили внимание на опубликованные в интернете отзывы гостей с фотографиями десертов, украшенных муравьями. Следствие установило, что за четыре года ресторан использовал около 49 тысяч муравьев, импортированных из США и Таиланда. Кроме того, экспертиза показала, что содержание тяжелых металлов в этих насекомых превышало показатели обычных съедобных насекомых примерно в 55 раз.

Защита ресторатора настаивает, что муравьев соглашались попробовать лишь около 60% гостей. Остальным вместо них предлагали другие ингредиенты, например ферментированный уксус или съедобные цветы. Владелец также отметил, что муравьи давно используются в высокой кухне ряда стран, включая Австралию, Данию и Великобританию. В судебных документах не раскрываются ни название ресторана, ни имя его владельца. Известно лишь, что в Южной Корее насчитывается десять ресторанов с двумя звездами Michelin, и все они находятся в Сеуле.