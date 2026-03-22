22 марта 2026
последняя новость: 21:24
22 марта 2026
|
22 марта 2026
|
последняя новость: 21:24
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Верховный суд Канады рассматривает иски против закона, ограничивающего ношение хиджаба и кипы

Канада
время публикации: 22 марта 2026 г., 21:24 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 21:36
Верховный суд Канады рассматривает иски против закона, ограничивающего ношение хиджаба и кипы
Верховный суд Канады начинает 22 марта четырехдневные слушания по искам против закона о секуляризме, принятого в Квебеке в 2019 году и известного как "Закон 21". Он запрещает многим служащим общественного сектора носить на работе религиозную символику.

Среди тех, кто подпадает под действие закона, – судьи, служащие прокуратуры, полицейские, учителя. Он запрещает ношение таких религиозных атрибутов, как хиджабы, тюрбаны и кипы.

Власти Квебека утверждают, что закон необходим для утверждения светского характера и религиозного нейтралитета государства, и он не является дискриминационным.

В Верховный суд было подано 13 апелляций, в том числе, Канадской ассоциацией гражданских свобод, Национальным советом мусульман Канады и Организацией сикхов Канады. Он заявляют, что речь идет об ограничении демократических свобод.

