Верховный суд Канады рассматривает иски против закона, ограничивающего ношение хиджаба и кипы

Верховный суд Канады начинает 22 марта четырехдневные слушания по искам против закона о секуляризме, принятого в Квебеке в 2019 году и известного как "Закон 21". Он запрещает многим служащим общественного сектора носить на работе религиозную символику.

Среди тех, кто подпадает под действие закона, – судьи, служащие прокуратуры, полицейские, учителя. Он запрещает ношение таких религиозных атрибутов, как хиджабы, тюрбаны и кипы.

Власти Квебека утверждают, что закон необходим для утверждения светского характера и религиозного нейтралитета государства, и он не является дискриминационным.

В Верховный суд было подано 13 апелляций, в том числе, Канадской ассоциацией гражданских свобод, Национальным советом мусульман Канады и Организацией сикхов Канады. Он заявляют, что речь идет об ограничении демократических свобод.