Мир

Минюст России обновил реестр "иноагентов", включив в него журналистку Ольгу Орлову

Россия
время публикации: 22 мая 2026 г., 17:47 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 18:07
Минюст РФ пополнил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него научную журналистку и главного редактора T-Invariant Ольгу Орлову.

Также "иноагентами" объявлены: активистка из Якутии Вилюя Чойнова, правозащитник Станислав Дмитриевский, проект о войне в Украине "После".

По версии ведомства, все они выступали против российско-украинской войны, распространяли материалы "иноагентов", а также "недостоверную информацию" о решениях и политике российских властей.

СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля