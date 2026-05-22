Минюст России обновил реестр "иноагентов", включив в него журналистку Ольгу Орлову

Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него научную журналистку и главного редактора T-Invariant Ольгу Орлову.

Также "иноагентами" объявлены: активистка из Якутии Вилюя Чойнова, правозащитник Станислав Дмитриевский, проект о войне в Украине "После".

По версии ведомства, все они выступали против российско-украинской войны, распространяли материалы "иноагентов", а также "недостоверную информацию" о решениях и политике российских властей.