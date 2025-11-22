Главу исламской организации Индонезии отправили в отставку за контакты с произраильским ученым

Крупнейшая исламская организация Индонезии, "Нахдлатул Улама" (NU), потребовала от своего лидера Яхьи Чолиля Стакуфа, чтобы он ушел в отставку после того, как пригласил на корпоративное мероприятие американского ученого, известного своей поддержкой Израиля во время войны в секторе Газы, сообщает агентство Reuters.

"Нахдлатул Улама", которая является также крупнейшей исламской организацией в мире с около 100 миллионами членов и сторонников, дала Стакуфу три дня, чтобы подать в отставку или быть отстраненным от должности.

Официальный представитель NU Наджиб Азка сообщил, что решение связано с приглашением Стакуфом бывшего американского чиновника и ученого Питера Берковица на мероприятие в августе.

Стакуф уже принес свои извинения за "недосмотр", добавив, что он осуждает "жестокие акты геноцида Израиля в секторе Газы".

Берковиц часто выступает с поддержкой Израиля, в частности, не раз публиковал статьи, отвергающие обвинения в геноциде.