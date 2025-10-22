Стрельба у парламента в Белграде, Вучич назвал произошедшее "терактом с политическим мотивом"

Утром 22 октября у здания Народной скупщины в центре Белграда прозвучали выстрелы, один человек был ранен, подозреваемый задержан.

По данным сербских СМИ, стреляли в Пионерском парке, напротив парламента. Рядом с местом происшествия расположены палатки сторонников президента. После выстрелов возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Президент Александар Вучич заявил, что это был "террористический акт": использовалось огнестрельное оружие "с целью создания общей угрозы", при этом "мотив – политический".

Судя по заявлением сербских властей, стрелял бывший сотрудник госбезопасности, якобы стремившийся посеять панику.