22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Мир

Стрельба у парламента в Белграде, Вучич назвал произошедшее "терактом с политическим мотивом"

Сербия
время публикации: 22 октября 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 16:33
AP Photo/Marko Drobnjakovic; кадр из видео youtube-канала Александра Вучича

Утром 22 октября у здания Народной скупщины в центре Белграда прозвучали выстрелы, один человек был ранен, подозреваемый задержан.

По данным сербских СМИ, стреляли в Пионерском парке, напротив парламента. Рядом с местом происшествия расположены палатки сторонников президента. После выстрелов возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Президент Александар Вучич заявил, что это был "террористический акт": использовалось огнестрельное оружие "с целью создания общей угрозы", при этом "мотив – политический".

Судя по заявлением сербских властей, стрелял бывший сотрудник госбезопасности, якобы стремившийся посеять панику.

