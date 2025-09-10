NGO Monitor: ХАМАС действовал в больницах и контролировал международные организации

Организация NGO Monitor опубликовала подробный отчет, доказывающий намеренное использование террористической организацией ХАМАС больниц и других медицинских учреждений в секторе Газы для террористической деятельности. При этом ХАМАС поощрял пребывание в больницах филиалов международных организаций, таких как UNRWA и Красный Крест, и их представители знали о деятельности террористов изнутри больниц – и молчали об этом.

Отчет базируется на анализе и переводе внутренних документов организации Gaza Interior Security Mechanism (Внутренний механизм безопасности Газы, ISM), официального органа при министерстве внутренних дел правительства ХАМАСа. В документе приводятся выдержки из арабоязычных документов за февраль и март 2020 года, которые были изъяты ЦАХАЛом в секторе Газы в ходе военной операции, а затем рассекречены.

Внутренние документы ХАМАСа подробно описывают стратегию группировки по встраиванию своей военной инфраструктуры, а также боевиков и управленцев в больницы и другие медицинские учреждения сектора Газы – что является прямым нарушением международного законодательства. ХАМАС прямо заявляет, что медицинские учреждения сектора не являются нейтральными пространствами и играют критическую роль в террористической сети ХАМАСа.

В частности, чиновники ХАМАСа отмечали тот факт, что Международный Комитет Красного Креста действует на территории больницы "Шифа" в крыле, примыкающем к офисам ХАМАСа, и ХАМАС всячески поощрял такое соседство.

"Для ХАМАСа больницы – это не только места оказания медицинской помощи, это центры командования и управления, места входов и выходов из подземной туннельной инфраструктуры террориста, склады вооружений и центры сбора разведданных и наблюдения. В больницах лечат и скрывают раненых боевиков ХАМАСа и его лидеров.

Больницы также предоставляют прикрытие для встреч ХАМАСа высокого уровня и обеспечивают защищенную связь и координацию для террористической деятельности. В исследованных документах представители ХАМАСа выражают опасения по поводу того, что "враждебные стороны" могут собирать разведданные о медицинских учреждениях, поскольку в этих учреждениях "находятся раненые, занимающие чувствительные должности в сопротивлении". Больницы также описывают, как "места сбора многих командиров движения и правительства во время эскалации".

В документах подтверждается также, что ХАМАС ввел жесткие ограничения для иностранных медицинских делегаций, контролирует их перемещение и принуждает к соблюдению требований ХАМАСа в сфере безопасности, чтобы предотвратить использование больниц в военных целях и утечку информации о происходящем в медицинских учреждениях. В частности, медицинский персонал проходил предварительное утверждение ХАМАСом, изучались предыдущие места работы, и во время работы на территории сектора медиков сопровождали сотрудники служб безопасности ХАМАСа.

Таким образом, неправительственные организации, включая авторитетные международные НПО, действовали на условиях ХАМАСа, становились участниками системы использования медицинских учреждений для маскировки военной деятельности.

ХАМАС встроил элементы своего военного и силового аппарата в медучреждения и использовал больницы для обслуживания своих операционных нужд: речь идет, среди прочего, о размещении военного персонала, работы офисов ХАМАСа внутри больниц, использование инфраструктуры НПО для защищенной связи и логистики. Так, в документах представители ХАМАСа указывали, что организация "Врачи без границ" заняла единственную комнату в больнице "Абу Юсефа ан-Наджара", где есть безопасная наземная линия связи, необходимая ХАМАСу.

В числе соучастников ХАМАСа в отчете перечислены такие организации, как Всемирная организация здравоохранения (WHO), MSF Бельгия, MSF Испания, Médecins du Monde (MDM) Франция, MDM Швейцария, MDM Испания, Фонд помощи детям Палестины (PCRF), Handicap (Франция), Институт Каролинска (Швеция), "Врачи за права человека – Израиль" (PHR-I), MAP-UK, Норвежский комитет помощи (NORWAC), Палестинское общество медицинской помощи (PMRS), Save the Children, Центр "Аль-Хибра" по консультированию и развитию, Yeryüzü Doktorları (Ассоциация "Врачи Земли", Турция) и Программа психического здоровья сообщества Газы (GCMHP), и многие другие.