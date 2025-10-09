x
09 октября 2025
Мир

Ставки на Нобелевскую премию мира: Трамп уступает суданским волонтерам и Юлии Навальной

Дональд Трамп
Нобелевские премии 2025
время публикации: 09 октября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 11:35
Ставки на Нобелевскую премию мира: Трамп уступает суданским волонтерам и Юлии Навальной
AP Photo/Fernando Vergara

Президент США Дональд Трамп укрепил свои позиции в борьбе за получение Нобелевской премии мира за 2025 год после подписания первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАСом, однако ведущие букмекерские площадки все еще считают его шансы невысокими.

Ведущая американская букмекерская платформа Polymarket оценивает шансы Трампа на Нобеля всего в 6%. Это позволило ему опередить в списке претендентов агентство UNRWA и Грету Тунберг, однако впереди остаются Международный уголовный суд в Гааге (7%), Юлия Навальная (9%), "Врачи без границ" (по 14%) и сеть суданских волонтерских организаций Emergency Response Rooms (28%).

Unibet ставит Трампа вторым после ERR, Betsson – четвертым после сирийской активистки Абир Хадж Ибрагим, Всемирной продовольственной программы ООН и Юлии Навальной.

