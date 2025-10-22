x
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Вильнюсский аэропорт прекратил работу из-за метеозондов белорусских контрабандистов

Беларусь
Литва
время публикации: 22 октября 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 10:23
Вильнюсский аэропорт прекратил работу из-за метеозондов белорусских контрабандистов
Wikipedia.org. Фото: Augustas Didžgalvis

Работа Международного аэропорта Вильнюса была прекращена вечером 21 октября из-за десятков метеозондов, проникших в воздушное пространство Литвы с территории соседней Беларуси. Как сообщают власти Литвы, зонды используются для контрабанды, в первую очередь – сигарет.

"Полеты приостановлены до дальнейшего уведомления со стороны Литовского управления гражданской авиации. Клиентам и пассажирам аэропорта Вильнюса рекомендуется следить за официальной информацией", – сообщил Национальный центр управления кризисами. Несколько рейсов были перенаправлены в Каунас.

Предыдущий подобный инцидент произошел 5 октября. Тогда из-за ограничений, вызванных метеозондами контрабандистов, пострадали около 4000 пассажиров и 30 рейсов.

Мир
