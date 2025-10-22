Вильнюсский аэропорт прекратил работу из-за метеозондов белорусских контрабандистов

Работа Международного аэропорта Вильнюса была прекращена вечером 21 октября из-за десятков метеозондов, проникших в воздушное пространство Литвы с территории соседней Беларуси. Как сообщают власти Литвы, зонды используются для контрабанды, в первую очередь – сигарет.

"Полеты приостановлены до дальнейшего уведомления со стороны Литовского управления гражданской авиации. Клиентам и пассажирам аэропорта Вильнюса рекомендуется следить за официальной информацией", – сообщил Национальный центр управления кризисами. Несколько рейсов были перенаправлены в Каунас.

Предыдущий подобный инцидент произошел 5 октября. Тогда из-за ограничений, вызванных метеозондами контрабандистов, пострадали около 4000 пассажиров и 30 рейсов.