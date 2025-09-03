Самолет президента Литвы не смог своевременно приземлиться в Вильнюсе из-за беспилотника

Самолет военно-транспортной авиации Spartan, на котором возвращался из Финляндии президент Литвы Гитанас Науседа, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за того, что рядом с аэропортом был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

"Когда самолет приблизился к аэропорту Вильнюса, была получена информация об обнаружении беспилотного летательного аппарата, и том, что на какое-то время посадка будет небезопасной. Летчики приняли необходимые меры и через какое-то время приземлились", – рассказал советник президента по связям со СМИ Томас Бержинскас.

РИА Новости, ссылаясь на литовский портал 15min.lt, утверждает, что речь идет о рекламном беспилотнике, который своевременно не покинул воздушное пространство. Будет рассмотрен вопрос о расширении беспилотной зоны рядом с аэропортом.