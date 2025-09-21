x
21 сентября 2025
21 сентября 2025
21 сентября 2025
последняя новость: 22:45
21 сентября 2025
Мир

Португалия объявила о признании палестинского государства

Португалия
время публикации: 21 сентября 2025 г., 22:34
Португалия объявила о признании палестинского государства
AP Photo /Armando Franca

Министр иностранных дел Паулу Ранжел объявил, что Португалия признает палестинское государство. Телеканал SIC Notícias передал, что это заявление было сделано в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке.

По словам Ранжела, решение об этом шаге было принято 18 сентября советом министров страны, и оно было поддержано президентом и подавляющим большинством партий, имеющих представительство в парламенте.

По словам португальского министра, "решение о создании двух государств это единственный путь к справедливому и прочному миру". При этом Лиссабон подтверждает "право Израиля на существование и на самооборону", а также осуждает "террористическую атаку ХАМАСа 7 октября".

Телеканал SIC Notícias отмечает, что эта позиция была выработана совместно с девятью другими странами: Францией, Андорой, Австралией, Бельгией, Канадой, Люксембургом, Мальтой, Великобританией и Сан-Марино.

Ранее 21 сентября о признании палестинской государственности объявили Великобритания, Канада и Австралия.

МИД Израиля распространил официальное заявление, в котором "решительно отверг" односторонние шаги по признанию палестинской государственности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что "палестинское государство не будет создано", – он также пообещал, что Израиль ответит на попытку "навязать ему террористическое государство" после его возвращения из США.

Мир
