Украинские беспилотники атаковали Москву

время публикации: 22 сентября 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 20:42
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Вечером 22 сентября российские ПВО перехватили не менее девяти беспилотников, летевших в направлении Москвы, об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что, по предварительной информации, повреждений в городе не было.

Жители Москвы и Московской области сообщали в соцсетях о множественных взрывах. В частности, взрывы слышали в Одинцовском районе Подмосковья, в столичных районах Коньково, Кузьминки, Чертаново, Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Кунцево, Новые Черемушки.

В 20:20 из Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Шереметьево".

