22 сентября 2025
Мир

В ходе антиизраильских протестов в Италии пострадали десятки полицейских, причинен ущерб

время публикации: 22 сентября 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 20:26
В ходе антиизраильских протестов в Италии пострадали десятки полицейских, причинен ущерб
AP Photos/ Alessandra Tarantino

22 сентября в 75 городах Италии прошли массовые демонстрации, направленные против Израиля и в поддержку палестинского государства. Их инициаторами стали профсоюзные организации, призывавшие выступить против "геноцида в Газе".

В Милане у Центрального вокзала произошли жесткие столкновения: сообщается о примерно 60 пострадавших сотрудниках полиции, из них 23 доставлены в больницы; задержаны более десятка погромщиков.

В Риме на улицы вышли десятки тысяч человек, в Турине протестующие выходили на железнодорожные пути, вызвав перебои в движении поездов.

В Болонье полиция очистила от демонстрантов узел автотрасс, при беспорядках задержаны не менее восьми человек.

В районе Маргера в Венеции полиция применяла водометы для разгона демонстрантов возле портового узла.

По всей стране наблюдались задержки в движении поездов и точечные сбои в работе общественного транспорта.

