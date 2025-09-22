В ходе антиизраильских протестов в Италии пострадали десятки полицейских, причинен ущерб

22 сентября в 75 городах Италии прошли массовые демонстрации, направленные против Израиля и в поддержку палестинского государства. Их инициаторами стали профсоюзные организации, призывавшие выступить против "геноцида в Газе".

В Милане у Центрального вокзала произошли жесткие столкновения: сообщается о примерно 60 пострадавших сотрудниках полиции, из них 23 доставлены в больницы; задержаны более десятка погромщиков.

В Риме на улицы вышли десятки тысяч человек, в Турине протестующие выходили на железнодорожные пути, вызвав перебои в движении поездов.

В Болонье полиция очистила от демонстрантов узел автотрасс, при беспорядках задержаны не менее восьми человек.

В районе Маргера в Венеции полиция применяла водометы для разгона демонстрантов возле портового узла.

По всей стране наблюдались задержки в движении поездов и точечные сбои в работе общественного транспорта.