x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Москву прибыл глава иранской атомной программы

время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:57

В Москву прибыл с визитом вице-президент Исламской республики Иран Мохаммад Эслами, который также возглавляет иранскую Организацию по атомной энергии. В программе визита – не только встречи с российскими официальными лицами.

"Глава организации по атомной энергии сказал журналистам в начале визита, что в связи с развитием сотрудничества с Россией и условиями, в которых находится Иран, мы примем участие в специальной выставке всемирной атомной недели в Москве и выступим на ней", – цитирует заявление иранского посольства в Москве издание "Коммерсант".

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции о недопущении возобновления санкций в отношении Ирана, тем самым запустив санкционный механизм, за что выступала "европейская тройка". Официальный Тегеран назвал решение "тройки" незаконным.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook