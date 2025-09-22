В Москву прибыл глава иранской атомной программы

В Москву прибыл с визитом вице-президент Исламской республики Иран Мохаммад Эслами, который также возглавляет иранскую Организацию по атомной энергии. В программе визита – не только встречи с российскими официальными лицами.

"Глава организации по атомной энергии сказал журналистам в начале визита, что в связи с развитием сотрудничества с Россией и условиями, в которых находится Иран, мы примем участие в специальной выставке всемирной атомной недели в Москве и выступим на ней", – цитирует заявление иранского посольства в Москве издание "Коммерсант".

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции о недопущении возобновления санкций в отношении Ирана, тем самым запустив санкционный механизм, за что выступала "европейская тройка". Официальный Тегеран назвал решение "тройки" незаконным.