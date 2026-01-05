x
05 января 2026
05 января 2026
"Урожай Принца": готовятся обвинения против клана Абу Латифа

время публикации: 05 января 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 08:06
"Урожай Принца": готовятся обвинения против клана Абу Латифа
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура Центрального округа Израиля подаст новые обвинительные заключения по делу госсвидетеля с кодовым именем "Принц" – в отношении главы преступной группировки Нидаля Абу Латифа и еще десяти подозреваемых, среди которых ближайшие помощники лидера, а также бухгалтер, адвокат и бывший заместитель мэра.

Имена подозреваемых, против которых планируется подача обвинений: Нидаль Абу Латиф, 46 лет, из Кфар-Врадим (глава организации); Фади Артуль, 46, из Мрара; Эяль Саламэ, 33, из Эйн аль-Асада; Шариф Артуль, 41, из Мрара; Джарис Артуль, 72, из Мрара; Низар Артуль, 58, из Мрара; Хусам Сбэйти, 53, из Маалот-Таршихи; Маджд Махуль, 38, из Пкиина; Ала Артуль, 31, из Мрара; Зайд аль-Аиш, 32, из Шхема; Фарес аль-Аиш, 56, из Шхема.

Отметим, что среди членов группировки, против которых планируется подача обвинений, есть не только граждане Израиля, но и жители Палестинской автономии.

