05 января 2026
05 января 2026
05 января 2026
Израиль

Полиция задержала подозреваемых в осквернении надгробий у стен Старого города Иерусалима

Иерусалим
Вандализм
время публикации: 05 января 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 08:31
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании четырех молодых людей, подозреваемых в умышленном повреждении надгробий на кладбище, расположенном около стен Старого города Иерусалима.

Подозреваемые, 18-20 лет (судя по сообщению полиции, иностранцы), были задержаны на месте преступления и доставлены в полицейский участок для допроса. Полиция намерена ходатайствовать в суде о продлении их ареста.

Судя по фотографиям, предоставленным пресс-службой полиции, осквернены были мусульманские могилы.

Израиль
