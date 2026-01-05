Новое коллективное трудовое соглашение в "Авиационной промышленности" меняет механизм повышения зарплат

После семи лет переговоров руководство оборонного концерна "Израильская авиационная промышленность" (IAI) подписало новый коллективный трудовой договор рабочим комитетом концерна.

В 2018 году, когда уполномоченный по заработной плате госслужащих в министерстве финансов установил, что около 3000 сотрудников концерна получали зарплаты по тарифным разрядам генеральных директоров и заместителей генеральных директоров, и потребовал от них вернуть сотни тысяч шекелей. В руководстве концерна тогда заявили, что речь идет о работниках конкурентных специальностей, которым компания была вынуждена повысить зарплату, чтобы удержать их в своих рядах.

С тех пор уполномоченный по заработной плате неоднократно приостанавливал повышение разрядов и зарплат сотрудникам компании, каждый раз выдавая временное разрешение при условии продолжения переговоров о постоянном соглашении.

Новое соглашение фактически отменяет привязку к государственной тарифной сетке и позволит компании более гибко оплачивать труд выдающихся сотрудников и специалистов в конкурентных технологических областях, а также проводить плановые повышения зарплат тысячам работников.

В то же время несколько десятков сотрудников столкнутся со снижением зарплаты на тысячи шекелей в год вместо возврата ранее полученных средств.

Реализация соглашения является важным шагом на пути к продвигаемой государством частичной приватизации концерна.

м