05 января 2026
Экономика

IKEA открывает традиционную распродажу

время публикации: 05 января 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 07:57
Фото NEWSru.co.il

Франшиза мебельных магазинов IKEA в Израиле открывает 6 января традиционную зимнюю распродажу, в рамках которой будут существенно снижены цены более чем на 3000 товаров.

Распродажа будет действовать во всех в магазинах сети в Израиле - в Эштаоле, Беэр-Шеве, Кирьят-Ате, Ришон ле-Ционе, Нетании, Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Во время распродажи, которая продлится до 4 февраля, посетителям будут также предлагаться скидки в ресторанах IKEA.

