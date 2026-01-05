IKEA открывает традиционную распродажу

Франшиза мебельных магазинов IKEA в Израиле открывает 6 января традиционную зимнюю распродажу, в рамках которой будут существенно снижены цены более чем на 3000 товаров.

Распродажа будет действовать во всех в магазинах сети в Израиле - в Эштаоле, Беэр-Шеве, Кирьят-Ате, Ришон ле-Ционе, Нетании, Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Во время распродажи, которая продлится до 4 февраля, посетителям будут также предлагаться скидки в ресторанах IKEA.