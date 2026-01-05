x
05 января 2026
05 января 2026
05 января 2026
05 января 2026
Пресса

The Times: аятолла Хаменеи подготовил план бегства в Москву

Россия
Иран
Оппозиция
время публикации: 05 января 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 09:37
The Times: аятолла Хаменеи подготовил план бегства в Москву
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Британская газета The Times получила доступ к разведывательным отчетам, согласно которым верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намерен бежать в Москву, если силам режима не удастся справиться с протестами.

Согласно документам, 86-летний лидер Исламской революции покинет Иран с со своим окружением, насчитывающим около 20 человек. Речь идет о семье и ближайших советниках. В это число входит и его сын Моджтаба, считающийся наиболее вероятным преемником Хаменеи.

Основанием для плана стало бегство из Сирии президента Башара аль-Асада, свергнутого в декабре 2024 года и успевшего перебраться в Москву.

Руководство режима аятолл не исключает перехода полицейских и военных на сторону восставших. "Маршрут бегства разработан. Подготовка включала приобретение недвижимости и других активов за границей. Есть и наличные, призванные помочь безопасному переезду", – сообщили источники.

