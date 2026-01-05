Трамп после операции в Венесуэле: "Нам нужна Гренландия"

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Atlantic дал понять, что Венесуэла – не последняя территория в Западном полушарии, на управление которой претендуют США. Он вновь вспомнил о Гренландии.

"Нам нужна Гренландия. Она окружена китайскими и российскими кораблями", – сказал президент. Когда ему был задан вопрос, является ли операция в Венесуэле предзнаменованием для Гренландии, Трамп ответил: "Им предстоит самим это увидеть. Я не знаю".

Месяц назад Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности, декларирующей возвращение к доктрине Монро, чтобы гарантировать превосходство США в Западном полушарии и обеспечить доступ к ключевым географическим районам региона.

Доктрина, объявляющая Северную и Южную Америку зоной, закрытой для вмешательства европейских государств, была опубликована в 1823 году президентом Джеймсом Монро. После операции в Венесуэле Трамп заявил, что речь идет о доктрине Дон-ро, переименовав ее в честь себя.

Заявления американского президента вызвали возмущение в Дании и Европейском Союзе. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что у США нет права на аннексию Гренландии и призвала Трампа перестать угрожать своему союзнику по NATO.