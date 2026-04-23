Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
СМИ: возможно, к переговорам между послами Израиля и Ливана присоединится Трамп

время публикации: 23 апреля 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 21:09
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ближайшей ночью в Вашингтоне состоится вторая встреча послов Израиля и Ливана. Согласно сообщениям в СМИ, встреча перенесена в Белый дом, и, возможно, к ней присоединится президент США Дональд Трамп.

По данным источников, близких к президенту Ливана, для начала полноценного переговорного процесса Бейрут выдвигает два предварительных условия: продление перемирия на 20-40 дней и прекращение сноса зданий и инфраструктуры в населенных пунктах южного Ливана силами ЦАХАЛа.

Ливанская сторона также обозначила требования к итоговому соглашению: полное прекращение огня, отвод израильских войск к международной границе, развертывание ливанской армии к югу от реки Литани, освобождение ливанских заключенных, возвращение жителей юга в свои дома и восстановление разрушенных населенных пунктов.

