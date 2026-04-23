x
23 апреля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Reuters: Ливан предлагает продлить прекращение огня с Израилем на 20-40 дней

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:05
Reuters: Ливан предлагает продлить прекращение огня с Израилем на 20-40 дней
AP Photo/Hassan Ammar

На переговорах в Вашингтоне Ливан намерен предложить продлить действующее прекращение огня с Израилем на срок от 20 до 40 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник и заявление администрации президента Ливана Жозефа Ауна. По данным агентства, Бейрут также собирается потребовать прекращения израильских подрывов и сноса домов в южноливанских деревнях.

Второй раунд американо-посреднических переговоров между Израилем и Ливаном проходит на фоне сохраняющейся напряженности на юге Ливана. Действующее 10-дневное перемирие, достигнутое при посредничестве США, должно истечь в ближайшие дни, и ливанская сторона рассчитывает использовать дополнительное время для обсуждения более широких вопросов, включая вывод израильских сил, возвращение задержанных и демаркацию границы.

В Бейруте сохраняются разногласия по поводу самих переговоров: "Хизбалла" выступает против прямого диалога с Израилем, тогда как президент Аун настаивает на дипломатическом урегулировании.

Встреча в Вашингтоне проходит при участии госсекретаря США Марко Рубио.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
