Почетного консула Израиля в Маастрихте уволили за "антиизраильские высказывания"

Нидерланды
Израиль
время публикации: 23 августа 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 15:14

Посольство Израиля в Нидерландах уволило почетного консула в Маастрихте Бенуа Уэсли после того, как в интервью местным СМИ он раскритиковал Израиль, обвинив его в геноциде. Кроме того, Уэсли выступил против переноса посольства Нидерландов в Иерусалим.

Еще до этого инцидента посольство призывало Уэсли, еврея из семьи, пережившей Холокост, уйти в отставку в связи с преклонным возрастом.

Бенуа Уэсли был назначен на эту должность в 2009 году, письмо о назначении было подписано Шимоном Пересом, тогдашним президентом Израиля.

Израильский источник объяснил решение о лишении Уесли почетного звания, заявив: "Речь идет о человеке старше 80 лет, который не проявляет никакой общественной активности и только выступает против Израиля. Мы годами получали жалобы на его высказывания от высокопоставленных представителей еврейской общины и решили с ним расстаться".

