Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1277-й день войны

Минобороны РФ 23 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается:"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гранов, Ветеринарное, Охримовка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Андреевка, Осиново, Ковшаровка Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль "MaxxPro" и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Spartan" и бронеавтомобиль "Mastiff" производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Культурное, Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области, Новохатское, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Запорожское и Великомихайловка Днепропетровской области.ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Каменское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Никольское Херсонской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, 11 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 150 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 741 танк и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 259 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).