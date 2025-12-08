В Нигерии освобождены 100 похищенных христианских школьниц

Власти Нигерии добились освобождения 100 из 303 учениц католической школы для девочек, похищенных боевиками в конце ноября. На данном этапе неясно, стало ли это результатом переговоров или военной операции.

22 ноября стало известно, что из школы-интерната Святой Марии, расположенной в деревне Папири в штате Нигер, были похищены 303 ученицы и 12 учителей. 50 захваченным школьницам позже удалось бежать, однако сведений об остальных заложниках не было.

Нигерия – самая густонаселенная страна Африки, здесь проживает более 200 миллионов человек. Север Нигерии по преимуществу мусульманский, а юг – христианский. На территории страны действуют многочисленные исламистские группировки, самая значительная из которых "Боко Харам", террором добивающаяся установления законов шариата.

Около месяца назад президент США Дональд Трамп обвинил правительство Нигерии в попустительстве убийствам христиан исламистами и пригрозил направить в африканскую страну американские войска, чтобы положить этому конец.

"Если убийства не прекратятся, США немедленно прекратят любую помощь Нигерии и, возможно отправятся в эту бесславную страну с ружьями наперевес, чтобы уничтожить исламских террористов, совершающих эти чудовищные злодеяния", – сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.