x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 12:50
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нигерии освобождены еще 130 похищенных в ноябре девочек-католичек

Африка
время публикации: 22 декабря 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 12:50
В Нигерии освобождены еще 130 похищенных в ноябре девочек-католичек
AP Photo/Afolabi Sotunde

Власти Нигерии сообщили об освобождении еще 130 учениц католической школы-интерната для девочек, которые были похищены боевиками в конце ноября. По словам пресс-секретаря президента Сандея Дейра, освобождены все находившиеся в плену.

22 ноября стало известно, что из школы-интерната Святой Марии, расположенной в деревне Папири в штате Нигер, были похищены 303 ученицы и 12 учителей. 50 захваченным школьницам удалось бежать, еще 100 были освобождены в начале октября.

Неясно, стало ли освобождение результатом переговоров или военной операции. Отметим, что в руках боевиков должно было остаться около 35 заложников. Однако ООН подтверждает заявление властей, говоря, что им удалось бежать.

Нигерия – самая густонаселенная страна Африки, здесь проживает более 200 миллионов человек. Север Нигерии по преимуществу мусульманский, а юг – христианский. На территории страны действуют многочисленные исламистские группировки, самая значительная из которых "Боко Харам", террором добивающаяся установления законов шариата.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2025

В Нигерии освобождены 100 похищенных христианских школьниц