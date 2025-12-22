В Нигерии освобождены еще 130 похищенных в ноябре девочек-католичек

Власти Нигерии сообщили об освобождении еще 130 учениц католической школы-интерната для девочек, которые были похищены боевиками в конце ноября. По словам пресс-секретаря президента Сандея Дейра, освобождены все находившиеся в плену.

22 ноября стало известно, что из школы-интерната Святой Марии, расположенной в деревне Папири в штате Нигер, были похищены 303 ученицы и 12 учителей. 50 захваченным школьницам удалось бежать, еще 100 были освобождены в начале октября.

Неясно, стало ли освобождение результатом переговоров или военной операции. Отметим, что в руках боевиков должно было остаться около 35 заложников. Однако ООН подтверждает заявление властей, говоря, что им удалось бежать.

Нигерия – самая густонаселенная страна Африки, здесь проживает более 200 миллионов человек. Север Нигерии по преимуществу мусульманский, а юг – христианский. На территории страны действуют многочисленные исламистские группировки, самая значительная из которых "Боко Харам", террором добивающаяся установления законов шариата.